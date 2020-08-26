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Происшествия

В Московском районе мужчина во время спора нанес ножевые ранения собутыльнику

В Московском районе по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан 35-летний З.С. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 27 июля поступило сообщение из территориальной больницы о том, что с ножевыми ранениями поступил мужчина.

Раненым оказался 41-летний П.Р. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий задержан подозреваемый.

«По предварительным данным, мужчины выпивали вместе. Между ними разгорелся конфликт. В ходе спора подозреваемый ударил ножом своего оппонента в живот и плечо. В настоящее время состояние потерпевшего оценивается как удовлетворительное», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163326/
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