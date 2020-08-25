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Происшествия

Мужчину, избившего и ограбившего жительницу села Октябрь, искали полгода

Оперативники ОВД Аламединского района задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в марте 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, ночью 12 марта в дежурную часть ОВД района поступило сообщение, что в больницу привезли женщину с многочисленными телесными повреждениями. Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 119 (мелкое хулиганство) УК КР.

Жительница села Октябрь, 1999 года рождения, обратилась с заявлением о принятии мер в отношении малознакомого, который 11 марта около 22.00 без причины избил ее, забрав 5,5 тысячи сомов и автомашину «Деу Нексия».

В ходе досудебного производства ранее зарегистрированный материал сотрудниками милиции переквалифицирован в статью 202 (разбой) УК КР.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в разбое

По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека
ранее неоднократно судимый 32-летний М.Ф. Он заключен под стражу.

Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163229/
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