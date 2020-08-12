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Сюжет: Насилие над детьми

На Иссык-Куле отец жестоко избил маленького сына. Суд освободил его от наказания

Иссык-Кульский областной суд оштрафовал и освободил от наказания в виде лишения свободы мужчину, обвиняемого в жестоком избиении ребенка. Об этом указывается в приговоре суда.

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Следствием установлено, что в октябре 2019 года А.А. избил плачущего сына. На момент совершения преступления ребенку был 1 год и 8 месяцев.

«Обвиняемый взял ребенка за руку и с особой жестокостью нанес ему телесные повреждения. От полученных травм малыш потерял сознание. Мужчина занес сына в дом, но никакой медицинской помощи ребенку не оказал. Пять дней мальчика возили к знахарям, его госпитализировали, только когда состояние ухудшилось. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы ребенку был нанесен менее тяжкий вред здоровью», — указывается в приговоре суда.

В ходе заседания обвиняемый заявил, что сам не знает, как получилось, что ребенок пострадал. Мужчина признался, что действительно побил сына.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162248/
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