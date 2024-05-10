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Общество

Мэра города Сулюкты обвинили в избиении школьников. Градоначальник дал пояснение

Мэр города Сулюкты Болот Абдыжапаров прокомментировал на своей странице Facebook инцидент с избиением школьников.

Ранее главу города в социальных сетях обвинили в том, что он избил учеников.

«Мэр Сулюкты Болот Абдыжапаров избил учеников школы! Градоначальник — младший брат баткенского областного прокурора! Прокуратура закрывает глаза на такие преступления — это стыдно! Курманкул Зулушев, примите меры!» — написал пользователь.

Болот Абдыжапаров сообщил, что 8 мая в центре города Сулюкты произошла драка между учениками 11-го класса средней школы № 1 имени Ленина и он со своим заместителем побежал разнимать их.

«Школьники оказали сопротивление и успели убежать до приезда милиции. Милиционеры приехали и забрали учеников в ОВД. Пригласили их родителей и провели разъяснительную работу. А те, кто на меня сейчас наговаривает и клевещет, — это из-за угольной мафии Сулюкты. Открыто видно. В течение месяца мы сдадим в эксплуатацию габаритные весы и определим реальный объем угля, добываемого в Сулюкте», — сказал градоначальник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293685/
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