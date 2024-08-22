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Происшествия

Женщина избила 12-летнего мальчика в Джалал-Абаде. Ее водворили в ИВС

В Сузакском районе правоохранители задержали 30-летнюю женщину, которая избила 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Ранее сообщалось, что 17 августа в одном из ТРЦ города Джалал-Абад на игровой площадке неизвестная женщина избила 12-летнего мальчика. Инцидент якобы произошел после ссоры подростка с сыном женщины. В милиции рассказали, что мать пострадавшего обратилась в милицию только 19 августа. У мальчика сотрясение мозга, он госпитализирован в областную больницу.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР, назначены необходимые экспертизы.

В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области рассказали, что по подозрению в избиении подростка задержана 30-летняя А.Н., которую водворили в ИВС на 48 часов. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302757/
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