В Арсланбобе из-за 2 тысяч сомов напали на семью местного предпринимателя

В селе Арсланбоб трое мужчин ворвались в дом предпринимателя, избили хозяина и членов его семьи. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что мужчина владеет бизнесом на дому, преступники украли из его кассы две тысячи сомов. «По предварительным данным, нападавшим от 20 до 30 лет. Они ворвались в дом ночью 7 августа, избили 63-летнего хозяина, его супругу и их 24-летнего сына, пригрозили расправой и забрали две тысячи сомов», — проинформировали в ведомстве.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведется следствие.