В Ноокатском районе задержали подозреваемого в краже золота и 150 тысяч сомов

В Ноокатском районе задержали подозреваемого в краже золотых изделий и 150 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Фото УВД Ошской области. В Ноокатском районе задержали подозреваемого в краже золотых изделий

По ее данным, 17 июля в РОВД Ноокатского района обратилась 29-летняя жительница Оша и рассказала, что в 14.30 неизвестные люди проникли в магазин по скупке и продаже золотых изделий, украли 150 тысяч сомов и драгоценности.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали ранее судимого 53-летнего жителя села Шарк.

«При обыске его дома мы обнаружили 8 паспортов граждан Кыргызстана, два водительских удостоверения, семь банковских карт. В подвале нашли золотые изделия примерно на 1 миллион 500 тысяч сомов, их происхождение устанавливаем. Следствие продолжается», — проинформировали в ведомстве.