В Ноокатском районе задержали подозреваемого в краже золота и 150 тысяч сомов

В Ноокатском районе задержали подозреваемого в краже золотых изделий и 150 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.
Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали ранее судимого 53-летнего жителя села Шарк.
«При обыске его дома мы обнаружили 8 паспортов граждан Кыргызстана, два водительских удостоверения, семь банковских карт. В подвале нашли золотые изделия примерно на 1 миллион 500 тысяч сомов, их происхождение устанавливаем. Следствие продолжается», — проинформировали в ведомстве.