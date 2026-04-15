Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больницы и воду

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область встретился с жителями и активом Ноокатского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В своем выступлении глава государства отметил, что развитие дорог, образования, медицины и инфраструктуры остается ключевым условием повышения качества жизни.

По его словам, за последние пять лет в районе заасфальтировано 123 километра дорог. В ближайшее время планируются ремонт и строительство еще 91 километра, из которых 39 километров завершат полностью.

В 2026 году в Ноокате намечено строительство ряда социальных объектов, включая спортивный комплекс, спортзал и школу-интернат искусств.

Отдельное внимание Садыр Жапаров уделил сфере здравоохранения. В районе продолжается работа по сокращению дефицита кадров, повышению зарплаты медработников и строительству новых медучреждений.

В частности, возводятся больницы на 100 мест в селе Кок-Жар и на 40 мест в селе Жаны-Базар.

Говоря об образовании, президент сообщил, что 2 тысячи 743 учителя района обеспечены ноутбуками. Также за счет республиканского бюджета строятся четыре школы и один детский сад.

Садыр Жапаров затронул и вопросы ирригации. Общая площадь орошаемых земель в районе составляет 16 тысяч гектаров. Реализуются проекты по строительству канала Каримберди, БДР «Абшир-Сай», а также по реконструкции канала Федорова.

В рамках поддержки агросектора фермеры Ноокатского района получили кредиты на 42 миллиона сомов по программе «Финансирование сельского хозяйства — 14». В связи с высоким спросом финансирование программы дополнительно увеличено.

По словам главы государства, в районе продолжается работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. Из 99 сел уже обеспечены водой 42, в 46 населенных пунктах ведется восстановление систем водоснабжения. Проект по обеспечению Нооката водой планируется завершить в этом году.

Садыр Жапаров также отметил развитие промышленности. В прошлом году в районе открыты четыре предприятия, в этом ожидается запуск еще трех, что позволит создать рабочие места и увеличить доходы местного бюджета.

В завершение глава государства выразил уверенность, что при сохранении темпов развития Ноокатский район в ближайшие годы станет одним из комфортных и привлекательных регионов страны.

После выступления встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.