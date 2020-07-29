В Екатеринбурге задержан кыргызстанец с чемоданом, в котором было 79 миллионов

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали кыргызстанца и россиянку с полным чемоданом наличных денег. Об этом пишет издание «Знак» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 27 июля кыргызстанец и россиянка собирались вылететь в Бишкек. При прохождении таможенного контроля в их багаже обнаружили почти 79 миллионов рублей.

«Мужчина, который, по словам нашего источника, является пенсионером МВД Кыргызстана, и его спутница не смогли объяснить происхождение денег. Налоговые органы составили протокол и возбудили административное дело по статье 15.25 «Нарушение валютного законодательства РФ». Средства собираются изъять в бюджет страны», — пишет издание.

В пресс-службе УФНС по Свердловской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о возбужденном деле и попросили направить письменный запрос.