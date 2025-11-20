00:22
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Техноблог

Каким будет денежное обращение при развитии ИИ, рассказал Илон Маск

Каким будет денежное обращение при развитии искусственного интеллекта, рассказал Илон Маск. Он считает, что при дальнейшем развитии ИИ люди могут вообще отойти от использования денег, сообщает Business Insider.

В случае сохранения текущего темпа развития искусственного интеллекта (ИИ) человечество в долгосрочной перспективе может отойти от использования денежного обращения, заявил миллиардер.

Илон Маск отметил, что в такой ситуации по-прежнему будут существовать ограничения на мощность, как в случае с электричеством или фундаментальными элементами физики, но валюта в какой-то момент станет неактуальной.

Он связал свои размышления с циклом произведений научной фантастики «Культура» автора Иэна Бэнкса. И считает, что эти книги помогают получить представление о «вероятном позитивном будущем ИИ».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/351579/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Второй этап реформ Налоговой службы: как система KEZET заменит инспекторов
Родители все чаще обращаются к ChatGPT за советами по воспитанию детей — ученые
Microsoft AI создаст сверхразумный ИИ, который не будет страшен человечеству
В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налоговое администрирование
ИИ наступает: кто не научится им пользоваться — останется за бортом
Польский язык оказался самым эффективным для команд искусственного интеллекта
Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками
В КР создадут Центр исследований и инноваций прикладного ИИ и кибербезопасности
Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT
Сколько денег будут тратить кандидаты. Заглядываем в чужой карман
Популярные новости
Смартфоны серии Xiaomi 17&nbsp;оказались самыми быстропродаваемыми Смартфоны серии Xiaomi 17 оказались самыми быстропродаваемыми
Google представила свою самую мощную нейросеть Google представила свою самую мощную нейросеть
Кыргызстан оказался на&nbsp;76-м месте по&nbsp;средней скорости мобильного интернета Кыргызстан оказался на 76-м месте по средней скорости мобильного интернета
Концерн Ford официально прекратил производство Focus Концерн Ford официально прекратил производство Focus
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
21 ноября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 ноября, четверг
23:48
Каким будет денежное обращение при развитии ИИ, рассказал Илон Маск
23:34
Исламские игры. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золотую медаль
23:03
Сборная Кыргызстана по футболу поднялась в рейтинге FIFA
22:46
В Бишкеке пройдут Дни индийского кино
22:22
Дети Кыргызстана вступили в прямой диалог с государством