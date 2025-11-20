Каким будет денежное обращение при развитии ИИ, рассказал Илон Маск

Каким будет денежное обращение при развитии искусственного интеллекта, рассказал Илон Маск. Он считает, что при дальнейшем развитии ИИ люди могут вообще отойти от использования денег, сообщает Business Insider.

В случае сохранения текущего темпа развития искусственного интеллекта (ИИ) человечество в долгосрочной перспективе может отойти от использования денежного обращения, заявил миллиардер.

Илон Маск отметил, что в такой ситуации по-прежнему будут существовать ограничения на мощность, как в случае с электричеством или фундаментальными элементами физики, но валюта в какой-то момент станет неактуальной.

Он связал свои размышления с циклом произведений научной фантастики «Культура» автора Иэна Бэнкса. И считает, что эти книги помогают получить представление о «вероятном позитивном будущем ИИ».