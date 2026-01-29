09:57
Экономика

Более 260 миллиардов сомов находится на руках у населения Кыргызстана

Общая сумма наличных в обращении в Кыргызстане на 1 января 2026 года составила 300,8 миллиарда сомов. Об этом сообщает Национальный банк.

По его данным, по сравнению с началом 2025-го объем наличных увеличился на 51,8 миллиарда сомов, или на 24,4 процента.

Из общей суммы 36,2 миллиарда сомов находилось в кассах коммерческих банков, еще 264,6 миллиарда — вне банковской системы, в том числе у населения и хозяйствующих субъектов.

В четвертом квартале прошлого года в кассы комбанков поступило 1 триллион 680,2 миллиарда сомов, что на 18,7 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го. Из касс банков выдано 1 триллион 692,6 миллиарда сомов, рост составил 19,1 процента в годовом выражении.

Показатель возвратности наличных в кассы коммерческих банков за отчетный период составил 99,3 процента, что несколько ниже уровня четвертого квартала прошлого года. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359707/
