На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Кыргызской фондовой бирже председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров.

По его словам, это большая сумма и тревожная тенденция в свете инфляционных процессов.

«Наша задача — донести до населения, что необходимо трансформировать эти деньги в инвестиции, в реальные сектора, а не хранить их под подушкой. Если мы хотим стать региональным хабом, то должны создать среду для инвесторов. К примеру, группа Freedom внесла предложение развивать их точку в КР, позволить им удаленную идентификацию. Поскольку в современном мире никто не будет прилетать в нашу республику, чтобы открыть тут брокерскую точку», — отметил Марат Пирназаров.

Он также рассказал о реализации важных проектов, включая создание национального депозитария, который должен повысить прозрачность и снизить риски на финансовом рынке, и о том, что профильное законодательство корректируется, чтобы обеспечить развитие сферы виртуальных активов.