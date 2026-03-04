15:49
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

Депутат: Бизнесмены жалуются, что не могут завезти наличные деньги в Кыргызстан

Бизнесмены из Кыргызстана, работающие в России, жалуются, что не могут завезти наличные деньги в КР. Об этом депутат Уланбек Жаанбаев заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, к нему поступили две жалобы от отечественных предпринимателей.

«Они говорят, что сотрудники 30-го отдела ГКНБ не дают завозить наличку в Кыргызстан через аэропорты в Оше и Бишкеке. Это неправильная практика. Сколько бы не завозили в страну, надо давать бизнесменам такую возможность», — добавил Уланбек Жаанбаев.

Он поручил кабмину отреагировать на сложившуюся ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364465/
просмотров: 1152
