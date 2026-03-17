С какими правовыми проблемами сталкиваются мигранты, в ЖК рассказал генконсул

О положении трудовых мигрантов, работающих в Екатеринбурге, на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции, рассказал генеральный консул Кыргызстана Максат Тентимишов.

По его данным, на консульском учете состоят 14 тысяч 730 граждан КР. Дипломат отметил, что многие из них находятся в уязвимом положении.

Основные проблемы связаны с документами и незнанием миграционных правил. Мигранты не понимают юридических тонкостей законодательства РФ, также затрудняет процессы бюрократия при оформлении.

Еще один вопрос, который находится на постоянном контроле генконсульства, связан с кыргызстанцами, отбывающими наказание в российских колониях.

Отмечено, что процедура экстрадиции на родину занимает много времени, требуя оформления соответствующих документов и соблюдения регламента.

Есть также трудовые мигранты, которые сталкиваются с обманом со стороны работодателя. Максат Тентимишов рассказал, что консульская служба помогла 24 соотечественникам получить зарплаты.

Депутаты Эльвира Сурабалдиева и Гуля Кожокулова посоветовали генконсулу работать на опережение. Недостаточно просто помочь 24 рабочим вернуть долги по зарплате, нужно системно биться за права каждого мигранта и постоянно разъяснять им правила пребывания в РФ.