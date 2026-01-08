Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков стал победителем международного турнира по легкой атлетике «Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова», который завершился в России.

Фото организаторов. Нурсултан Кенешбеков стал победителем турнира «Рождественские старты» в России

В Екатеринбурге наш спортсмен бежал дистанцию 3 тысячи метров и финишировал первым с результатом 7 минут 57,66 секунды.

В турнире приняли участие 190 спортсменов из 35 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

В октябре 2025 года Нурсултан Кенешбеков обновил рекорд страны на полумарафонской дистанции.

Он вышел на старт Казанского национального полумарафона и прибежал к финишу третьим на дистанции 21,1 километра с результатом 1 час 1 минута 39 секунд. Это новый рекорд Кыргызстана.