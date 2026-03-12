15:45
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Власть

Интернет-мошенничество. В 2025 году у граждан КР украли 826 миллионов сомов

Интернет-мошенничество. В 2025 году у граждан КР украли 826 миллионов сомов. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК замминистра внутренних дел КР Нурбек Абдиев при обсуждении проекта постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 июня 2025 года № 3297-VII «О мерах по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и сети Интернет».

По его словам, из них вернуть удалось 73 миллиона 986 тысяч сомов.

«Обычно люди через 1-2 сутки узнают о том, что у них мошенники сняли деньги с карты. А уже через пару часов мошенники умудряются перевести деньги на свои счета», — добавил Нурбек Абдиев.

Депутат Эльвира Сурабалдиева отметила, что процент возвратности украденных мошенниками денег очень низкий.

«Многие обманутые люди, видимо, просто не верят в то, что милиция может помочь им вернуть деньги, поэтому не обращается с заявлением. При этом нередко сами сотрудники милиции прямо говорят пострадавшим о том, что шансов вернуть деньги почти нет», — отметила она.

Она спросила, что необходимо в первую очередь делать пострадавшим в случае выявления факта кражи средств из электронного кошелька.

Замминистра отметил, что сразу необходимо звонить в банк, куда привязана карта и в МВД.

«Если с момента кражи денег прошло не более суток, будет больше шансов вернуть средства. Мы работаем совместно с Нацбанком, введена антифрод-система, которая позволяет при подозрительных финансовых операциях заморозить движение средств. По криптовалюте тоже немало мошенничеств. В таких случаях при заявлениях мы направляем письма криптобиржам, чтобы остановить движение криптовалюты», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365683/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: Бизнесмены жалуются, что не могут завезти наличные деньги в Кыргызстан
В Караколе задержан мошенник, обманывавший владельцев кафе через доставку еды
В мэрии Бишкека предупредили о мошенниках, действующих от имени чиновников
Мошенники добрались до ПРООН: используют имя руководителя
В США двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве более чем на $1 миллиард
Фейковые кредиты: Нацбанк Кыргызстана сообщил о новой схеме обмана в Telegram
В Бишкеке задержаны подозреваемые по делу о телефонном мошенничестве
Более 260 миллиардов сомов находится на руках у населения Кыргызстана
Госагентство по защите данных заявило о рассылке ложных сообщений от его имени
На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
15:35
О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством рассказали в Нацбанке КР О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством...
15:18
Борьба с ВИЧ. КР готовит заявку на новый грантовый цикл Глобального фонда
15:17
Вместо визы два онлайн-кредита. В Баткене задержали обвиняемую в мошенничестве
15:13
Депутат назвала банковской ловушкой специальное занижение суммы залога
14:56
На трассе Лебединовка — ГЭС-5 в Бишкеке продолжаются работы по расширению моста