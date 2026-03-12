Интернет-мошенничество. В 2025 году у граждан КР украли 826 миллионов сомов. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК замминистра внутренних дел КР Нурбек Абдиев при обсуждении проекта постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 июня 2025 года № 3297-VII «О мерах по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и сети Интернет».

По его словам, из них вернуть удалось 73 миллиона 986 тысяч сомов.

«Обычно люди через 1-2 сутки узнают о том, что у них мошенники сняли деньги с карты. А уже через пару часов мошенники умудряются перевести деньги на свои счета», — добавил Нурбек Абдиев.

Депутат Эльвира Сурабалдиева отметила, что процент возвратности украденных мошенниками денег очень низкий.

«Многие обманутые люди, видимо, просто не верят в то, что милиция может помочь им вернуть деньги, поэтому не обращается с заявлением. При этом нередко сами сотрудники милиции прямо говорят пострадавшим о том, что шансов вернуть деньги почти нет», — отметила она.

Она спросила, что необходимо в первую очередь делать пострадавшим в случае выявления факта кражи средств из электронного кошелька.

Замминистра отметил, что сразу необходимо звонить в банк, куда привязана карта и в МВД.

«Если с момента кражи денег прошло не более суток, будет больше шансов вернуть средства. Мы работаем совместно с Нацбанком, введена антифрод-система, которая позволяет при подозрительных финансовых операциях заморозить движение средств. По криптовалюте тоже немало мошенничеств. В таких случаях при заявлениях мы направляем письма криптобиржам, чтобы остановить движение криптовалюты», — добавил он.