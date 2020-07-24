Мигрант из Кыргызстана в Санкт-Петербурге избил и похитил человека

В Санкт-Петербурге задержали четырех мигрантов, подозреваемых в похищении человека. Один из них уроженец Кыргызстана. Об этом сообщает издание «Мойка78».

Уточняется, что похищение произошло 22 июля на проспекте Обуховской обороны. Очевидец сообщил полиции, что двое неизвестных, применив физическую силу, посадили мужчину азиатской внешности в серый автомобиль Hyundai Solaris и скрылись.

Полиция задержала четверых подозреваемых. Один из них — 24-летний мигрант из Кыргызстана, трое — 43, 39 и 25 лет — из Узбекистана. Все они находятся на территории Петербурга и Ленинградской области без регистрации.

Установлено, что кыргызстанец с подельниками напал на 28-летнего гражданина Узбекистана. Они несколько раз ударили его по голове и нанесли удары бейсбольной битой, посадили в автомобиль и скрылись с места происшествия.

По факту похищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор.