15:25
USD 76.50
EUR 88.66
RUB 1.08
Происшествия

Мигрант из Кыргызстана в Санкт-Петербурге избил и похитил человека

В Санкт-Петербурге задержали четырех мигрантов, подозреваемых в похищении человека. Один из них уроженец Кыргызстана. Об этом сообщает издание «Мойка78».

Уточняется, что похищение произошло 22 июля на проспекте Обуховской обороны. Очевидец сообщил полиции, что двое неизвестных, применив физическую силу, посадили мужчину азиатской внешности в серый автомобиль Hyundai Solaris и скрылись.

Полиция задержала четверых подозреваемых. Один из них — 24-летний мигрант из Кыргызстана, трое — 43, 39 и 25 лет — из Узбекистана. Все они находятся на территории Петербурга и Ленинградской области без регистрации.

Установлено, что кыргызстанец с подельниками напал на 28-летнего гражданина Узбекистана. Они несколько раз ударили его по голове и нанесли удары бейсбольной битой, посадили в автомобиль и скрылись с места происшествия.

По факту похищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160591/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Один из «патриотов», призывающий наказывать кыргызок, отказался от своих слов
Пять историй мигрантов, которым пришлось пережить пандемию вдали от родины
Милиция ищет парней, которые угрожают кыргызстанским девушкам в России
Группа «патриотов» обещает жестоко наказывать кыргызок за дружбу с иностранцами
В Бишкек из Москвы прилетели еще 425 кыргызстанцев, из них 21 медик
За рекламу о похищении девушки в городе Ош оштрафуют службу такси
В Ош из Москвы вернулись 198 кыргызстанцев
45 медиков-добровольцев из Москвы. Где и как они будут работать
В Ош из Москвы вернулись 156 граждан Кыргызстана
В Ош из Санкт-Петербурга вернулись 184 гражданина Кыргызстана
Популярные новости
Студент-медик из&nbsp;Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили Студент-медик из Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили
Жестокое избиение медика-волонтера из&nbsp;Пакистана. Милиция возбудила дело Жестокое избиение медика-волонтера из Пакистана. Милиция возбудила дело
В&nbsp;Сузаке девочка забеременела и&nbsp;родила от&nbsp;брата В Сузаке девочка забеременела и родила от брата
Жестокое избиение медика-волонтера из&nbsp;Пакистана. Подозреваемые задержаны Жестокое избиение медика-волонтера из Пакистана. Подозреваемые задержаны
Бизнес
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
24 июля, пятница
15:16
Сроки сдачи налоговой отчетности продлили до октября Сроки сдачи налоговой отчетности продлили до октября
15:10
В Таш-Кумырской больнице не хватает медикаментов и СИЗ. Жители просят помощи
15:05
За нарушение благоустройства столицы составлены протоколы на 5,7 миллиона сомов
15:01
Закон о манипулировании информацией: пять шагов к электронной диктатуре
14:54
Внук Алмазбека Атамбаева стал призером международной олимпиады по математике