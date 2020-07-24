Подложный госномер на машине чиновника. Начато досудебное производство

По факту установки подложного номера на автомобиле заместителя полпреда в Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова начато досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

По его данным, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 173 «Управление транспортным средством с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком)» Кодекса о проступках.

Досудебное производство ведет служба дознания УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, что водитель полпредства установил госномер от другого автомобиля самовольно, без ведома руководства.