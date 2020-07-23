Жестокое избиение волонтера из Пакистана. Подозреваемые водворены в СИЗО

В отношении подозреваемых, напавших на граждан Пакистана, среди которых был медик-волонтер Аббас Али Шах, избрана мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, трое задержанных водворены в СИЗО сроком на месяц. Расследование по статье «Хулиганство» продолжается.

У Аббаса Али Шаха сломан нос, ему предстоит операция. Уточняется, что инцидент произошел возле отеля Jannat Resort в селе Кой-Таш.

Напомним, ранее студент-медик обратился в редакцию 24.kg с просьбой помочь ему устроиться на работу в стационар. Он готов работать бесплатно. На следующий день его взяли на работу в дневной стационар.