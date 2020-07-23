10:27
USD 76.52
EUR 88.17
RUB 1.08
Происшествия

Жестокое избиение волонтера из Пакистана. Подозреваемые водворены в СИЗО

В отношении подозреваемых, напавших на граждан Пакистана, среди которых был медик-волонтер Аббас Али Шах, избрана мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, трое задержанных водворены в СИЗО сроком на месяц. Расследование по статье «Хулиганство» продолжается.

У Аббаса Али Шаха сломан нос, ему предстоит операция. Уточняется, что инцидент произошел возле отеля Jannat Resort в селе Кой-Таш.

Напомним, ранее студент-медик обратился в редакцию 24.kg с просьбой помочь ему устроиться на работу в стационар. Он готов работать бесплатно. На следующий день его взяли на работу в дневной стационар. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160393/
просмотров: 711
Версия для печати
Материалы по теме
За последние сутки коронавирус обнаружен еще у 49 медиков
В Бишкек прибыл борт МЧС России со второй группой медиков
В ЦСМ № 14 постоянно ломается машина. Медики добираются до работы пешком
В Канте приземлился борт с военными врачами Минобороны России: будут помогать
Жестокое избиение медика-волонтера из Пакистана. Подозреваемые задержаны
Первые медики, работающие в красной зоне, отправились отдыхать на Иссык-Куль
Студент-медик из Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили
В Минздраве не смогли ответить о компенсации врачам с внебольничной пневмонией
В Кыргызстан из России прилетает 51 медик, чтобы помогать в борьбе с СOVID-19
В Бишкек из Москвы прилетели еще 425 кыргызстанцев, из них 21 медик
Популярные новости
Студент-медик из&nbsp;Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили Студент-медик из Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили
В&nbsp;Бишкеке родственники пациента опять напали на&nbsp;медиков В Бишкеке родственники пациента опять напали на медиков
Жестокое избиение медика-волонтера из&nbsp;Пакистана. Милиция возбудила дело Жестокое избиение медика-волонтера из Пакистана. Милиция возбудила дело
В&nbsp;Сузаке девочка забеременела и&nbsp;родила от&nbsp;брата В Сузаке девочка забеременела и родила от брата
Бизнес
Если Минздрав КР&nbsp;разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат Если Минздрав КР разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат
Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и&nbsp;50&nbsp;ТВ-каналов бесплатно Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и 50 ТВ-каналов бесплатно
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
23 июля, четверг
10:26
За последние сутки коронавирус обнаружен еще у 49 медиков За последние сутки коронавирус обнаружен еще у 49 медик...
10:24
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 46 человек
10:22
В КР выявлено 967 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 30 126
10:17
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился 1 тысяча 31 человек
10:09
Капитан сборной Кыргызстана по футболу Валерий Кичин устроил драку на поле