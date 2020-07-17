Задержан подозреваемый в нападении на пункт обмена валют

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на обменный пункт в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый в ограблении обменного бюро

По данным ведомства, 11 июля в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка с требованием принять меры в отношении неизвестного, который проник в обменное бюро столицы, избил сотрудника, угрожал ему электрошокером, забрал $10 тысяч.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой». В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый М.Б. неоднократно заходил в обменку под видом покупки или продажи валюты, а потом разыграл сценку, что у него вдруг заболело сердце. Он попросил посидеть на скамейке у входа. Сотрудник помог ему, вывел на улицу.

Подозреваемый задержан.