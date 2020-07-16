Грабеж в медицинских масках: неизвестные ворвались в дом и унесли деньги

В дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение по факту разбойного нападения в одном из домов, расположенных в новостройке «Алтын-Ордо». Подробности сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, установлено, что молодые парни в медицинских масках, обманным путем проникнув в дом к 38-летнему мужчине, применив физическую силу в отношении хозяина дома, а также угрожая физической расправой и оружием, похитили $4 тысячи и 60 тысяч сомов. Они также забрали сотовые телефоны хозяев и скрылись. Ведется розыск.