В Бишкеке милиция задержала мужчину при попытке ограбления ломбарда

В Бишкеке сотрудники Службы охраны МВД Октябрьского района задержали мужчину при попытке ограбления ломбарда. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что подозреваемый пытался бежать с места преступления. Милиционерам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

«Задержан 36-летний М.К. При себе у него был травматический пистолет «Байкал». По предварительным данным, подозреваемый выбил наружную дверь, а также разбил окна внутренних дверей ломбарда. В ходе обыска у задержанного обнаружено 2 тысячи 700 сомов», — сообщили редакции.