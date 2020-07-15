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Происшествия

В Бишкеке мужчины, угрожая игрушечным пистолетом, отобрали мобильный телефон

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился гражданин С.Б. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова, угрожая ему пистолетом, отобрали сотовый телефон и скрылись с места преступления.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. При проведении разыскных мероприятий милиция задержала двух братьев. Их водворили в ИВС. Однако решением Октябрьского районного суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. У подозреваемых был изъят игрушечный пистолет и сотовый телефон», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159466/
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