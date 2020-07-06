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Происшествия

За разбойное нападение в Бишкеке задержаны три девушки

В Бишкеке сотрудники Патрульной службы милиции задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется: сегодня в 3.40 на пульт 102 поступил вызов о том, что в новостройке «Келечек» совершено разбойное нападение. На месте выяснилось, что неизвестные девушки в возрасте 18-20 лет взломали дверь, зашли в дом и, угрожая ножом, забрали мобильный телефон, паспорт и косметику.

«В ходе оперативных мероприятий задержаны 16-летняя Н.А., 18-летняя А.А. и 20-летняя К.З. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. Задержанные доставлены в РОВД Свердловского района», — добавили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158509/
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