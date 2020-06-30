18:31
USD 78.69
EUR 88.40
RUB 1.12
Происшествия

Двух кыргызстанцев приговорили к колонии строгого режима в Новосибирске

Двух кыргызстанцев в Новосибирске приговорили к колонии строгого режима за избиение граждан Таджикистана. Об этом сообщается на сайте Дзержинского районного суда.

Отмечается, что мотивом стала ненависть на национальной почве. 

Судом установлено, что Б.У., Т.Т. и еще около 10 человек, скрывшие свои лица медицинскими масками, 29 сентября 2018 года у кафе «Бухара» в Новосибирске из-за национальной ненависти и вражды в отношении граждан Таджикистана публично и цинично избили двух мужчин.

Один кыргызстанец получил 5 лет и 6 месяцев, второй — 6 лет. Оба с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157821/
просмотров: 2304
Версия для печати
Материалы по теме
В Харькове осудили кыргызстанца, грабившего людей с подельником из Узбекистана
В Крыму осудили кыргызстанца за махинации с паспортами
Уроженец Кыргызстана, сбивший 11 человек в Москве, получил 16 лет тюрьмы
Кыргызстанца осудили в России за публичное оправдание терроризма
Кыргызстанец изнасиловал соотечественницу в Ленинградской области
Уроженцу Кыргызстана, убившему полицейского в Москве, грозит 18 лет тюрьмы
Более 230 тысяч рублей забрали у женщины в Петербурге. Задержаны кыргызстанцы
В Москве кассир из Кыргызстана убил покупателя за украденную банку кофе
Кыргызстанцу грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать наркотик в Сургуте
Цифра дня. 1 тысяча 405 граждан Кыргызстана отбывают наказание в России
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;пневмонии скончался милиционер В Бишкеке от пневмонии скончался милиционер
Виновник ДТП с&nbsp;участием Асель Кадырбековой лежит в&nbsp;больнице под конвоем Виновник ДТП с участием Асель Кадырбековой лежит в больнице под конвоем
По&nbsp;дороге в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo; сбили велосипедистов. Один человек скончался По дороге в аэропорт «Манас» сбили велосипедистов. Один человек скончался
В&nbsp;городе&nbsp;Ош женщина разбилась, выпрыгнув из&nbsp;окна здания обсервации В городе Ош женщина разбилась, выпрыгнув из окна здания обсервации
Бизнес
&laquo;Биримдик&raquo;: Индира Садыкова не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;политсовету партии «Биримдик»: Индира Садыкова не имеет отношения к политсовету партии
В&nbsp;Кыргызстане развернуты кол-центры по&nbsp;противодействию распространению COVID-19 В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19
Закон о&nbsp;запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ Закон о запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ
СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия нового O!Store в&nbsp;Бишкеке СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
2 июля, четверг
18:30
3 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 3 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:04
Медики из Нарына добровольно направились в Бишкек для оказания помощи
17:51
В природном парке «Сейил» горит сухотравье
17:46
В Бишкеке пройдет велопробег памяти погибших от автонаезда триатлонистов
17:34
Обратный тренд. За полдня доллар в Кыргызстане подешевел почти на 2 сома