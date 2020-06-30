Двух кыргызстанцев приговорили к колонии строгого режима в Новосибирске

Двух кыргызстанцев в Новосибирске приговорили к колонии строгого режима за избиение граждан Таджикистана. Об этом сообщается на сайте Дзержинского районного суда.

Отмечается, что мотивом стала ненависть на национальной почве.

Судом установлено, что Б.У., Т.Т. и еще около 10 человек, скрывшие свои лица медицинскими масками, 29 сентября 2018 года у кафе «Бухара» в Новосибирске из-за национальной ненависти и вражды в отношении граждан Таджикистана публично и цинично избили двух мужчин.

Один кыргызстанец получил 5 лет и 6 месяцев, второй — 6 лет. Оба с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.