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Происшествия

Не справился с управлением. Угонщик врезался в дерево на украденном авто

Сегодня ночью на автодороге Каракол — Пристань произошло ДТП. Подробности сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа ОВД города в ходе первоначальных следственных мероприятий установила, что 22-летний житель Каракола со своим знакомым, 18-летним парнем, угнал «Ауди-А6», которая была припаркована возле СИЗО-23, и отправился в поселок Пристань. Находившийся за рулем 22-летний водитель, не справившись с управлением, выехал на обочину дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП он скончался на месте, а его подельник госпитализирован в больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. Назначены соответствующие экспертизы.

Владелец угнанной автомашины установлен. Им оказался 31-летний житель села Ан-Остон Джети-Огузского района. Он подал заявление об угоне. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157486/
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