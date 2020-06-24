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Происшествия

В Узбекистане задержали 25 участников террористической группы

Фото © AP Photo / Anvar Ilyasov. Сотрудники спецназа Узбекистана

В Ташкенте и Ташкентской области задержали 25 человек по подозрению в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщило РИА Новости.

Сотрудники МВД, Службы госбезопасности, ГУВД Ташкента совместно провели оперативные мероприятия, в ходе которых разоблачили незаконную деятельность приверженцев группы международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», которая подпольно действовала в Ташкенте и Ташкентской области.

По данным МВД, задержанные попали под идеологическое влияние уроженцев Узбекистана, в настоящее время находящихся в рядах группировки в Сирии. Они планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористических групп.

В местах проживания задержанных нашли вещественные доказательства, относящиеся к преступлению. Следственные действия продолжаются.

Организация «Катиба Таухид валь-Джихад» причастна к взрыву в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. В России ее признали террористической и запретили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157195/
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