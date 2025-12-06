15:06
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Происшествия

Сотрудник суда в Гааге финансировал африканских террористов

Сотрудник суда в Гааге (МУС) финансировал боевиков и террористов в Центральной Африке (ЦАР), атаковавших правительственные силы. Об этом сообщает ТАСС.

Данные о переводах высокопоставленного сотрудника МУС Николаса Эрреры всплыли в деле работника американской НПО Жозефа Фигейры, которого в ноябре признали виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками «Союз за мир в Центральной Африке», выяснило РИА Новости.

Чтобы не отслеживался след МУС, Эррера тайно передавал деньги боевикам через Фигейру. «Мы отправим деньги, передай им. Чтобы это не шло от нас», — говорится во вскрытой переписке.

Также получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы. Ему заплатили за поимку другого полевого командира, Джозефа Кони, за которого Госдеп назначил награду в $10 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353673/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Завербованного сторонника ИГИЛ задержали в Иссык-Кульской области
ГУВД: Подросток, фигурировавший в Telegram-канале с угрозами, не связан с делом
В аэропорту «Манас» усилены меры безопасности из-за сообщения об угрозе
Угроза ученикам. Бишкекские школы не будут переводить на онлайн-обучение
Спецслужбы стран СНГ обсудят борьбу с терроризмом и обменяются опытом
Кыргызстан выступает против терроризма, экстремизма и исламофобии — МИД
ГКНБ сообщил о задержании в Кыргызстане члена МТО «Исламское государство»
Суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах
Арест 22-летнего кыргызстанца в Калининграде: МИД окажет правовую помощь
В Калининграде арестовали 22-летнего кыргызстанца за террористические призывы
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в&nbsp;сюжет BBC, погиб в&nbsp;Сирии В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В&nbsp;Китае произошло землетрясение, которое почувствовали жители Кыргызстана В Китае произошло землетрясение, которое почувствовали жители Кыргызстана
Владелец комплекса &laquo;Автовнештранс&raquo; добровольно вернул объект государству Владелец комплекса «Автовнештранс» добровольно вернул объект государству
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
6 декабря, суббота
14:59
В первый день открытия горнолыжной базы «Каприз» на дороге произошла авария В первый день открытия горнолыжной базы «Каприз» на дор...
14:46
Сотрудник суда в Гааге финансировал африканских террористов
14:39
Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы
14:28
Дональд Трамп получил премию «Золотой глобус» от ФИФА
14:21
Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году