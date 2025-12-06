Сотрудник суда в Гааге финансировал африканских террористов

Сотрудник суда в Гааге (МУС) финансировал боевиков и террористов в Центральной Африке (ЦАР), атаковавших правительственные силы. Об этом сообщает ТАСС.

Данные о переводах высокопоставленного сотрудника МУС Николаса Эрреры всплыли в деле работника американской НПО Жозефа Фигейры, которого в ноябре признали виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками «Союз за мир в Центральной Африке», выяснило РИА Новости.

Чтобы не отслеживался след МУС, Эррера тайно передавал деньги боевикам через Фигейру. «Мы отправим деньги, передай им. Чтобы это не шло от нас», — говорится во вскрытой переписке.

Также получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы. Ему заплатили за поимку другого полевого командира, Джозефа Кони, за которого Госдеп назначил награду в $10 миллионов.