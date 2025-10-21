Завербованного сторонника ИГИЛ задержали в Иссык-Кульской области

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали гражданина А.Ч.К., которого через мессенджер Telegram завербовали члены международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, мужчина изучал в интернете идеологию террористических группировок, предпринимал попытки выезда в зоны боевых действий и искал возможности приобрести огнестрельное оружие.

Он активно распространял в социальных сетях видеоматериалы с символикой запрещенной организации.

При обыске по месту жительства у задержанного обнаружены экстремистская литература, флаг ИГИЛ и травматический пистолет без разрешительных документов.

Возбуждено уголовное дело по статье 255 («Участие в террористической организации») УК КР. Задержанный водворен в СИЗО №27 Каракола, ведутся следственные мероприятия.