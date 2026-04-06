В Кыргызстане задержали сторонника террористов, планировавшего выезд в зону боев

Сотрудники ГКНБ в рамках контртеррористических мероприятий задержали гражданина Ю.В. Следствие подозревает мужчину в связях с международными террористическими организациями (МТО) и приверженности радикальной идеологии, сообщил пресс-центр госкомитета.

Фото ГКНБ. Задержан сторонник террористов, планировавший выезд в зону боев

По данным спецслужб, Ю.В. попал под влияние экстремистов во время трудовой миграции за рубежом. Вербовщики, занимающиеся финансированием терроризма, вовлекли его в деятельность организации, стремящейся к созданию «халифата» в Центральной Азии.

Задержанный планировал выехать в зону боевых действий для вступления в отряд главаря МТО, ответственного за резонансные теракты в странах СНГ.

Сотрудники ГКНБ проводят следственно-оперативные мероприятия для установления всех связей подозреваемого и его возможных сообщников. Ведомство напоминает, что за участие и финансовую поддержку террористических структур закон предусматривает жесткую уголовную ответственность.

В 2025 году спецслужбы неоднократно фиксировали случаи вербовки через социальные сети и мессенджеры, где идеологи МТО используют финансовую уязвимость мигрантов. Ранее ГКНБ подчеркивал, что усиление контроля над денежными переводами и мониторинг информационного поля позволили предотвратить несколько попыток выезда кыргызстанцев в зоны конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.
