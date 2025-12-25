Более ста подозреваемых в подготовке нападений на праздники задержали в Турции

Власти Турции арестовали 115 предполагаемых членов «Исламского государства» по подозрению в планировании нападений во время празднования Рождества и Нового года. Об этом сообщило Би-Би-Си.

Генеральная прокуратура Стамбула заявила, что полиция провела рейды более чем в 120 местах по всему городу и задержала почти всех подозреваемых из своего списка. По ее данным, «нападения во время рождественских и новогодних торжеств» в основном планировались против немусульман.

Всего правоохранители задержали 137 человек, но арестовали только 115. О связи арестованных с «Исламским государством» стало известно благодаря «разведывательной информации».

Турецкие власти регулярно проводят рейды против членов ИГ, предположительно прибывающих из соседней Сирии, где до сих пор действуют джихадистские группировки. В последние несколько дней турецкие спецслужбы объявили об аресте предполагаемого лидера ИГ где-то на границе между Афганистаном и Пакистаном, заявив, что он готовил теракты как там, так и в Европе.