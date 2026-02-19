11:09
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Происшествия

Из чатов — к взрывчатке: подростки готовили теракт в Кыргызстане

В последние месяцы в Кыргызстане выявили случаи вовлечения подростков в экстремистские и террористические идеи через социальные сети и мессенджеры. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, дистанционная радикализация — это процесс постепенного воздействия на подростков посредством онлайн-общения. Через манипуляции, ложные обещания и психологическое давление несовершеннолетних убеждают принять опасные взгляды, оправдывающие насилие и противоправные действия.

За последние шесть месяцев установлено несколько фактов вербовки подростков членами террористических организаций через интернет-ресурсы, отметили в ГКНБ.

В отдельных случаях несовершеннолетних задержали на стадии подготовки террористического акта — при изучении инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств. В других случаях — на этапе их изготовления. Подобные действия, включая подготовку к ним, в Кыргызской Республике относятся к категории тяжких преступлений и влекут уголовную ответственность.

В силовых структурах подчеркивают, что процесс вовлечения часто происходит незаметно — под видом дружеского общения. Радикализация разрушительно влияет на подростка: он может утратить связь с реальностью, попасть под влияние преступных групп и поставить под угрозу свое будущее.

Родителям рекомендуют обратить внимание на тревожные признаки, среди которых:

  • резкие изменения в поведении и замкнутость;
  • отдаление от семьи и друзей;
  • проявление агрессивных или радикальных религиозных взглядов;
  • скрытые контакты с незнакомыми лицами в интернете;
  • интерес к сомнительным сайтам и закрытым группам;
  • оправдание насилия и противоправных действий;
  • повышенная агрессия по отношению к близким.

Специалисты отмечают, что ключевую роль в профилактике играет открытый диалог в семье, внимание к интересам подростков и разумный контроль их онлайн-активности.

В случае выявления подобных признаков граждан призывают незамедлительно обращаться в территориальные подразделения ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362666/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
У сторонников «Хизб ут-Тахрира» в Ошской области изъяли российские паспорта
В Оше задержаны двое за распространение экстремистских материалов в соцсетях
Президент КР выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом
В Караколе задержан мужчина за распространение экстремистских материалов
ГКНБ провел рейд против РЭО «Йакын Инкар»: изъяты экстремистские материалы
ЕС включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористов
В Оше задержали автора публикаций экстремистского содержания
Более ста подозреваемых в подготовке нападений на праздники задержали в Турции
Сотрудник суда в Гааге финансировал африканских террористов
Членов экстремистского «Хизб ут-Тахрира» задержали в Баткенской области
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с&nbsp;бывшим руководством столичного управления Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с бывшим руководством столичного управления
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 февраля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 февр...
10:59
Депутаты подняли ряд проблем в сфере рыболовства
10:58
Из чатов — к взрывчатке: подростки готовили теракт в Кыргызстане
10:51
Общереспубликанское тестирование. Тест по госязыку подорожает
10:48
В селе Шаты открыли новую школу, рассчитанную на 225 учеников