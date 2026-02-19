В последние месяцы в Кыргызстане выявили случаи вовлечения подростков в экстремистские и террористические идеи через социальные сети и мессенджеры. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, дистанционная радикализация — это процесс постепенного воздействия на подростков посредством онлайн-общения. Через манипуляции, ложные обещания и психологическое давление несовершеннолетних убеждают принять опасные взгляды, оправдывающие насилие и противоправные действия.

За последние шесть месяцев установлено несколько фактов вербовки подростков членами террористических организаций через интернет-ресурсы, отметили в ГКНБ.

В отдельных случаях несовершеннолетних задержали на стадии подготовки террористического акта — при изучении инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств. В других случаях — на этапе их изготовления. Подобные действия, включая подготовку к ним, в Кыргызской Республике относятся к категории тяжких преступлений и влекут уголовную ответственность.

Родителям рекомендуют обратить внимание на тревожные признаки, среди которых: резкие изменения в поведении и замкнутость;

отдаление от семьи и друзей;

проявление агрессивных или радикальных религиозных взглядов;

скрытые контакты с незнакомыми лицами в интернете;

интерес к сомнительным сайтам и закрытым группам;

оправдание насилия и противоправных действий;

повышенная агрессия по отношению к близким.

В силовых структурах подчеркивают, что процесс вовлечения часто происходит незаметно — под видом дружеского общения. Радикализация разрушительно влияет на подростка: он может утратить связь с реальностью, попасть под влияние преступных групп и поставить под угрозу свое будущее.

Специалисты отмечают, что ключевую роль в профилактике играет открытый диалог в семье, внимание к интересам подростков и разумный контроль их онлайн-активности.

В случае выявления подобных признаков граждан призывают незамедлительно обращаться в территориальные подразделения ГКНБ.