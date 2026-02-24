Печальное зрелище. Дуров отреагировал на обвинение в пособничестве терроризму

Павел Дуров прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что его действия проверяют в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности, пишет Meduza.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на частную жизнь и свободу слова. Печальное зрелище — государство, боящееся собственного народа», — написал Дуров с соцсети Х.

Напомним, действия основателя социальной сети Telegram Павла Дурова попали в России под следствие по уголовному делу о содействии террористической деятельности.