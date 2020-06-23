Чтобы попасть в Россию, кыргызстанец сменил имя. Его задержали

В Омской области кыргызстанца обвиняют в двух эпизодах незаконного пересечения государственной границы России. Об этом сообщил сайт kvnews.ru.

По его данным, в 2018 году за правонарушения гражданину КР был запрещен въезд в РФ на 10 лет. Тогда он решил поменять имя, получил новый паспорт и продолжил путешествия в Россию. Однако российские правоохранители все-таки вычислили и задержали мужчину.

В 2019-м на автомобильном пограничном пункте пропуска «Ольховка» мужчина дважды незаконно проследовал из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, скрыв факт смены имени и фамилии при прохождении пограничного контроля. Вину в совершении преступления он признал полностью.