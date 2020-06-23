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В Москве мошенники берут деньги с кыргызстанцев и обещают помочь вернуться домой

Неизвестный гражданин в Москве обещал кыргызстанцам включить их в список вылетающих в Кыргызстан граждан, взял деньги и пропал. Об этом сообщило посольство КР в РФ.

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По его данным, мужчина утверждал, что в диппредставительстве работает его родственник.

«В результате мошеннических действий трое граждан Кыргызстана потеряли 54 тысячи рублей. Проводятся следственные мероприятия», — отметили в посольстве.

Также поступают жалобы соотечественников в отношении некоторых кыргызских организаций о том, что отдельные активисты, пользуясь выделенными для диаспоры квотами по отправке граждан на родину, берут определенную плату за посреднические услуги.

«По всем выявленным фактам проведут тщательное разбирательство. Все коррупционные действия, связанные с включением в список для отправки на Кыргызстан, будут жестко пресекаться, виновных привлекут к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сообщили в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157020/
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