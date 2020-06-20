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Происшествия

На объездной трассе в Пригородном пассажир ударил ножом водителя и угнал авто

Сотрудники Патрульной службы милиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась женщина, которая просила принять меры в отношении пассажира, ранившего ее мужа и угнавшего автомобиль.

«Выяснилось, что пассажир ранил водителя на объездной трассе в селе Пригородном и бросил на обочине. Автомобиль Daewoo Matiz злоумышленник угнал. По горячим следам сотрудники Патрульной службы задержали подозреваемого. Материалы переданы в РОВД Аламединского района», — сообщили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156817/
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