На объездной трассе в Пригородном пассажир ударил ножом водителя и угнал авто

Сотрудники Патрульной службы милиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась женщина, которая просила принять меры в отношении пассажира, ранившего ее мужа и угнавшего автомобиль.

«Выяснилось, что пассажир ранил водителя на объездной трассе в селе Пригородном и бросил на обочине. Автомобиль Daewoo Matiz злоумышленник угнал. По горячим следам сотрудники Патрульной службы задержали подозреваемого. Материалы переданы в РОВД Аламединского района», — сообщили в УПСМ.