Вывезли в Ош и избили. В Кадамджае задержали подозреваемых в похищении человека

В Кадамджайском районе задержали четырех мужчин, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, в правоохранительные органы обратился отец похищенного жителя района. Он рассказал, что неизвестные похитили его 27-летнего сына и отвезли в Ош.

«Похитители избили и оставили его там. Прохожие отвезли мужчину в больницу, затем милиционеры доставили его домой. Причиной похищения, по предварительным данным, стали деньги. Сейчас правоохранители выясняют детали», — сказали в УВД.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье «Похищение человека» УК КР. Милиция задержали четверых подозреваемых. Ведется следствие.