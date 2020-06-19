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Происшествия

Вывезли в Ош и избили. В Кадамджае задержали подозреваемых в похищении человека

В Кадамджайском районе задержали четырех мужчин, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, в правоохранительные органы обратился отец похищенного жителя района. Он рассказал, что неизвестные похитили его 27-летнего сына и отвезли в Ош.

«Похитители избили и оставили его там. Прохожие отвезли мужчину в больницу, затем милиционеры доставили его домой. Причиной похищения, по предварительным данным, стали деньги. Сейчас правоохранители выясняют детали», — сказали в УВД.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье «Похищение человека» УК КР. Милиция задержали четверых подозреваемых. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156742/
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