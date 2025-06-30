В Кадамджае трое пьяных мужчин избили милиционеров. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, нападение произошло 27 июня примерно в 19.30. Старший лейтенант У.Д. и старшина М.А. остановили 34-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В машине также находились двое его односельчан.

Подчеркивается, что, несмотря на законные требования сотрудников милиции, граждане вели себя грубо и оказали сопротивление.

Фото УВД Баткенской области. Задержанные

На место происшествия немедленно прибыла оперативно-следственная группа Кадамджайского РОВД и провела необходимые следственные действия. Подозреваемых задержали и поместили в ИВС. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления ими спиртных напитков.

Пострадавшие направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести полученных ими травм. В то же время для полного расследования всех обстоятельств происшествия опрашиваются дополнительные свидетели.