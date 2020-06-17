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Происшествия

В Харькове осудили кыргызстанца, грабившего людей с подельником из Узбекистана

Московский районный суд Харькова (Украина) признал виновным гражданина Кыргызстана в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По ее данным, кыргызстанец и гражданин Узбекистана осуждены по статьям 186 и 187 («Грабеж, соединенный с насилием по предварительному сговору» и «Разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенному по предварительному сговору») УК Украины.

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Кыргызстанца приговорили к восьми годам лишения свободы, а гражданину РУз назначили наказание в виде семи с половиной лет тюрьмы. Оба с конфискацией имущества.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2017 года они по предварительному сговору и с применением насилия совершили 11 грабежей и разбоев в Харькове. Они нападали на людей в Киевском, Немышлянском и Московском районах города. Иностранцы воровали их ценные вещи, деньги и даже одежду с обувью.

Осужденные находятся под стражей до вступления приговора в законную силу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156308/
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