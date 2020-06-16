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Происшествия

В Крыму осудили кыргызстанца за махинации с паспортами

В Крыму осудили четверых россиян и троих граждан Узбекистана, Кыргызстана и Украины за подделку миграционных документов для иностранцев за денежное вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба Красногвардейского районного суда.

По ее данным, с сентября 2018 года по май 2019-го семь членов преступной группы размещали на бесплатных сайтах объявлений информацию, что оказывают услуги по оформлению миграционных документов для иностранцев.

Покупатели поддельных документов платили от 3 до 5 тысяч рублей.

Четверым членам группы суд назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы, еще троим — по три года тюрьмы. Суд счел возможным назначить всем условное осуждение с испытательным сроком и оштрафовал на 100 тысяч рублей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156271/
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