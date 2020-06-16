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Происшествия

В Чуйской области пассажиры избили и привязали таксиста к дереву

В Токмаке милиция задержала подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 30 мая примерно в 01.00 злоумышленники наняли такси и попросили водителя довезти их до села Башкара-Суу Аламединского района. По дороге пассажиры вытащили пистолет и стали угрожать водителю.

«Злоумышленники избили водителя такси, угрожая физической расправой, забрали у него деньги и телефон. Нападавшие привязали его к дереву, а машину угнали. Потерпевшему удалось освободиться только утром — его заметил прохожий. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР», — сообщили в МВД.

Отмечается, что машину, которой завладели члены преступной группы, обнаружили в одном из гаражей на территории города Токмака и изъяли в качестве вещественного доказательства. Выяснилось, что подозреваемые собирались разобрать машину и продать ее по запчастям, шины с дисками уже успели реализовать. Сотрудниками милиции задержаны шестеро подозреваемых.

В милиции установили, что злоумышленники действовали сообща. В частности, разбойное нападение, по предварительным данным, совершили одни — они похитили автомашину и оставили в условном месте, а перегнали и спрятали автомобиль таксиста другие участники группировки. Задержанные водворены в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156174/
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