Ограбление банка в Бишкеке. Милиция сообщила подробности

Факт ограбления банка зарегистрировали в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Сигнал об ограблении банка на пульт 102 поступил вчера, примерно в 13.20. На месте милиционеры выяснили, что двое неизвестных мужчин в масках и с пистолетом неустановленной модели проникли в помещение банка, напали на охранника, у которого кроме резиновой палки ничего из оружия не было. Злоумышленники забрали деньги из кабины кассы.

«Работница банка успела нажать тревожную кнопку. Через 13 минут приехала группа быстрого реагирования охранного агентства. Начато досудебное производство по статье «Разбой» УК КР. Назначены экспертизы», — сообщили в ГУВД.