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В Бишкеке члены ОПГ в течение года угрожали мужчине и вымогали у него деньги

Сотрудники СКМ ГУВД Бишкека задержали членов ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился гражданин К.А. Он просил принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени И., который в течение года угрожал ему физической расправой и вымогал у него $1 тысячу. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство» УК КР.

Во время расследования этого дела задержаны подозреваемые — 37-летний М.И. и 46-летний А.Р. «Оба они состоят на учете как активные члены ОПГ Камчи Кольбаева. В рамках досудебного производства был установлен и задержан еще один подозреваемый — 40-летний М.А. Также было возбуждено досудебное производство по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» УК КР, в рамках которого задержан 40-летний Г.Р. Он также состоит на учете как активный член ОПГ. Во время обыска у него обнаружены нож и револьвер неустановленной марки со стертыми номерами с пятью патронами. Задержанные водворены в ИВС», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155904/
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