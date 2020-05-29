В Москве полицейские избили кыргызстанца. Он написал заявление

В Москве кыргызстанец написал заявление на сотрудников полиции, которые его избили. Об этом сообщает посольство КР в РФ.

По его данным, в связи с поступившей информацией об избиении кыргызстанца сотрудниками правоохранительных органов в районе метро «Площадь Революции» представитель посольства выехал в отдел полиции Китай-город УВД.

«Сотрудник уголовного розыска принял заявление у гражданина Кыргызстана, в котором изложены все детали произошедшего. Заявление зарегистрировали в дежурной части», — рассказали в диппредставительстве.

Посольство КР в РФ попросило Главное управление собственной безопасности МВД РФ провести тщательное расследование инцидента.