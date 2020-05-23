Финпол Кыргызстана закрыл очередные незаконные точки продажи ГСМ

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями пресекла работу очередных незаконных точек продажи ГСМ в Сокулукском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По ее данным, в Селекции закрыли точку реализации горюче-смазочных материалов, у хозяина К.Ы. обнаружили 80 литров бензина марки АИ-92. В Ново-Павловке гражданин И.А. тоже незаконно торговал ГСМ, у него нашли 120 литров бензина. Инспекторы составили протоколы о нарушениях и выписали штрафы по двум фактам.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговле) ГСМ в неустановленных местах, просим вас обратиться в ГСБЭП по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1. Также для устных обращений есть телефоны дежурной части: 0312323091, 0312323707», — подчеркнули в ведомстве.