16:01
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Бизнес

Цены на топливо в Душанбе выросли на 8–9 процентов с начала марта

Стоимость автомобильного топлива на заправочных станциях Душанбе с начала марта текущего года продемонстрировала рост в среднем на 8–9 процентов, свидетельствуют данные мониторинга рынка нефтепродуктов столицы Таджикистана.

Наиболее популярная среди водителей марка бензина АИ-92 подорожала с 9,5 до 10,3 сомони за литр. Аналогичная динамика зафиксирована в сегменте дизельного топлива: цена повысилась с 10,4 до 11,3 сомони за литр. Стоимость сжиженного газа, широко используемого в столице, увеличилась на 6 процентов — с 5,3 до 5,6 сомони за литр.

Наблюдается географическая дифференциация цен: на АЗС, расположенных в центральной части Душанбе, показатели несколько выше, чем на заправках в периферийных районах города. Представители топливного рынка связывают корректировку розничных цен с увеличением отпускных цен производителей.

Основным внешним поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан остается Российская Федерация. Согласно индикативному балансу, в 2025 году из России поступило свыше 1,2 миллиона тонн льготных нефтепродуктов и сжиженного газа, что превышает 70 процентов от общего объема импорта данной категории товаров. Дополнительные поставки в незначительных объемах осуществляются из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и ряда других государств.

По информации статистического ведомства Таджикистана, в первом квартале текущего года республика импортировала более 325 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму свыше $251 миллиона. Средняя стоимость одной тонны топлива для импортеров составила $772. В сопоставлении с аналогичным периодом 2025 года физические объемы поставок выросли на 11,4 процента, а их стоимость — на 8,6 процента.

Глобальный контекст формирования цен определяется факторами геополитической напряженности. Сообщения мировых информационных агентств указывают на влияние военно-политической ситуации вокруг Ирана на мировую цепочку стоимости «сырая нефть — переработка — розничная реализация». Следствием стало повышение цен на топливо в большинстве стран мира, однако степень данного эффекта варьируется.

Согласно данным, приведенным телеканалом Aljazeera, наиболее существенный рост зафиксирован в Камбодже (порядка 70 процентов), Вьетнаме (50 процентов), Нигерии (35 процентов), Лаосе (33 процента) и Канаде (28 процентов). В государствах Центральной Азии в марте-апреле отмечена умеренная динамика: увеличение цен на 2–5 процента, при этом в Узбекистане и Туркменистане розничные цены на топливо сохранили стабильность, несмотря на общемировой тренд. Эксперты объясняют данную ситуацию сохранением стабильных цен со стороны российских производителей, а также наличием достаточных объемов собственного производства в отдельных странах региона.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/372234/
просмотров: 234
Версия для печати
Популярные новости
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
Спор вокруг тарифов. Распредкомпании обвинили Минэнерго в&nbsp;непрозрачности Спор вокруг тарифов. Распредкомпании обвинили Минэнерго в непрозрачности
Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с&nbsp;абонентами Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами
28 апреля, вторник
16:00
Личинки в арыках Бишкека, и при чем тут деревья, объяснили специалисты Личинки в арыках Бишкека, и при чем тут деревья, объясн...
15:58
Мерили землю шагами, документов нет: жители Новопавловки о беспределе с дорогой
15:51
Комитет Жогорку Кенеша поддержал ратификацию налогового соглашения с Японией
15:48
В Кыргызстане готовят новую программу занятости и снижения бедности до 2030 года
15:47
В России с 1 июля госпошлины для мигрантов вырастут многократно