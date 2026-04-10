Умеренное колебание цен на ГСМ в Бишкеке зафиксировала Госантимонополия

По состоянию на 9 апреля зафиксировано умеренное колебание цен на бензин и дизельное топливо, а также повсеместное подорожание автогаза. Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

По ее данным, с начала года стоимость ГСМ на столичных АЗС изменилась неравномерно: отдельные операторы повысили цены, другие снизили стоимость наиболее востребованных марок топлива.

Активную динамику показала компания «Мунай Пром», где бензин Аи-92 подорожал на 1 сом до 76,4 сома, а Аи-95 — на 2 сома до 82,4 сома за литр. В то же время сети «Бишкекпетролеум» и «Роснефть» снизили цену на Аи-92 до 75,4 сома. Ситуация на рынке сжиженного углеводородного газа (СУГ) оказалась одинаковой для всех игроков: литр автогаза подорожал с 38,4 до 41,4 сома.

Цены на ГСМ в странах ЕАЭС и соседях на 9 апреля (в сомах):