Общество

Умеренное колебание цен на ГСМ в Бишкеке зафиксировала Госантимонополия

По состоянию на 9 апреля зафиксировано умеренное колебание цен на бензин и дизельное топливо, а также повсеместное подорожание автогаза. Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

По ее данным, с начала года стоимость ГСМ на столичных АЗС изменилась неравномерно: отдельные операторы повысили цены, другие снизили стоимость наиболее востребованных марок топлива.

Активную динамику показала компания «Мунай Пром», где бензин Аи-92 подорожал на 1 сом до 76,4 сома, а Аи-95 — на 2 сома до 82,4 сома за литр. В то же время сети «Бишкекпетролеум» и «Роснефть» снизили цену на Аи-92 до 75,4 сома. Ситуация на рынке сжиженного углеводородного газа (СУГ) оказалась одинаковой для всех игроков: литр автогаза подорожал с 38,4 до 41,4 сома.

Цены на ГСМ в странах ЕАЭС и соседях на 9 апреля (в сомах):

  • Аи-92: Казахстан (44), Россия (71,3), Кыргызстан (76,4), Беларусь (76,5), Узбекистан (82,1), Таджикистан (93), Армения (112,6).
  • Аи-95: Казахстан (58,8), Россия (75,1), Беларусь (79,5), Кыргызстан (82,4), Узбекистан (93,6), Таджикистан (96,7), Армения (117,3).
  • Дизтопливо: Казахстан (61,7), Беларусь (79,5), Кыргызстан (81,8), Россия (86,4), Узбекистан (92,2), Таджикистан (100,3), Армения (122).
  • СУГ (автогаз): Казахстан (20,6), Россия (35,7), Беларусь (40,5), Кыргызстан (41,4), Армения (44,5), Таджикистан (62,9).
