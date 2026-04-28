Власть

В Жогорку Кенеше предложили временно отменить пошлины на топливо и сдержать цены

На комитете Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутат Дастан Джумабеков предложил рассмотреть меры по снижению стоимости горюче-смазочных материалов на время весенних полевых работ.

По его словам, в условиях роста мировых цен на топливо аналогичная тенденция наблюдается и в Кыргызстане. Особенно остро это ощущается в период активных сельскохозяйственных работ, когда дизельное топливо значительно дорожает и создает дополнительные трудности для фермеров.

Цены на ГСМ в Кыргызстане растут, но они ниже, чем в Узбекистане и Таджикистане

«Сегодня цена дизельного топлива приближается к 90 сомам за литр. В стоимость включены акциз, НДС и обязательная маркировка, что существенно влияет на конечную цену», — отметил Дастан Джумабеков.

Он предложил рассмотреть возможность временной отмены или снижения дополнительных пошлин на ГСМ на один-два месяца, чтобы облегчить нагрузку на аграриев.

«Если сейчас не поддержать крестьян, осенью мы можем столкнуться с резким ростом цен на сельскохозяйственную продукцию», — подчеркнул депутат.

Заместитель министра экономики Беназир Нурланова сообщила, что стоимость дизельного топлива в Кыргызстане составляет около 86,4 сома за литр, тогда как в России — около 90,3 сома.

По ее словам, несмотря на рост цен на мировом рынке, в стране предпринимают меры по сдерживанию цен на топливо.
