Власть

Госкомпании переведут на одного поставщика топлива. Кабмин изменил правила

Кабинет министров Кыргызстана утвердил изменения в порядке обеспечения государственными предприятиями горюче-смазочными материалами и нефтепродуктами.

Согласно постановлению, предприятия с госдолей 50 процентов и более, в том числе их дочерние структуры, должны закупать топливо у поставщика, определяемого кабмином. Исключение составляют закупки на автозаправочных станциях.

Отмечается, что такие меры направлены на обеспечение стабильной работы стратегически важных отраслей экономики.

В документе закреплено, что государственное предприятие «Кыргыз мунай компаниясы» должно выполнить ранее принятые обязательства по поставкам топлива.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
