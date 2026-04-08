Покрасили, но не убрали. Ларьки у памятника Панфилову в Бишкеке вновь появились

Фото 24.kg. Ларьки просто покрасили в другие цвета и вернули на место

В Бишкеке у памятника Ивану Панфилову вновь установили ларьки, которые ранее убирали. Теперь конструкции вернули на прежнее место, изменив лишь их внешний вид — павильоны покрасили в яркие желтые и зеленые цвета. Об этом 24.kg сообщили горожане.

С наступлением тепла, по их словам, подобные торговые точки снова начали появляться в центре столицы. Их разместили прямо у здания Жогорку Кенеша, рядом с памятником, куда регулярно приходят туристы и жители города, чтобы возложить цветы.

Бишкекчане неоднократно жаловались, и их даже убирали. Но, несмотря на борьбу с хаотичной установкой ларьков, их вновь вернули на прежнее место.

Материалы по теме
Ларьки у памятника Панфилову. В центре Бишкека появились очередные комки
Мэрия Бишкека требует отозвать разрешения на объекты во дворах и подвалах
Размещать киоски и навесы во дворах многоэтажек запретили в Бишкеке
Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Кыргызстанец организовал незаконную лотерею: что предпринял Госфиннадзор
Рейд на Ошском рынке: оштрафованы торговцы и изъяты прилавки
В Бишкеке торговца оштрафовали за порчу газона после жалобы горожанина
Житель Бишкека пытался дать взятку милиции, чтобы закрыть дело о продаже ГСМ
В Оше торговцы, поставившие павильоны на территории школы, недовольны выселением
В Бишкеке могут существенно увеличить штрафы за нарушения: что предлагает мэрия
Цветы Чон-Арыка и&nbsp;солнечная станция. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Цветы Чон-Арыка и солнечная станция. Фото и видео читателей 24.kg
Жители &laquo;Ак‑Орго&raquo; жалуются на&nbsp;дым и&nbsp;загрязнение воздуха от&nbsp;частной медресе Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
На&nbsp;фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу на&nbsp;качество воды на&nbsp;улице Восточной Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу на качество воды на улице Восточной
Покрасили, но не убрали. Ларьки у памятника Панфилову в Бишкеке вновь появились
