Покрасили, но не убрали. Ларьки у памятника Панфилову в Бишкеке вновь появились

Фото 24.kg. Ларьки просто покрасили в другие цвета и вернули на место

В Бишкеке у памятника Ивану Панфилову вновь установили ларьки, которые ранее убирали. Теперь конструкции вернули на прежнее место, изменив лишь их внешний вид — павильоны покрасили в яркие желтые и зеленые цвета. Об этом 24.kg сообщили горожане.

С наступлением тепла, по их словам, подобные торговые точки снова начали появляться в центре столицы. Их разместили прямо у здания Жогорку Кенеша, рядом с памятником, куда регулярно приходят туристы и жители города, чтобы возложить цветы.









